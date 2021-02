Rugby, tre positivi al Covid nella staff della Francia

Ci sono tre casi di positività al Covid nello staff della Francia che sta disputando il Sei Nazioni di rugby. Lo fa sapere la federazione locale (Ffr), precisando che dopo una nuova serie di test svoltisi ieri sera nessun giocatore è risultato positivo, al contrario del ct Fabien Galthié e del suo assistente, il tecnico degli avanti, William Servat. C'è poi una terza positività, sempre all'interno dello staff, ma l'identità di questa persona non è stata resa nota. Ora Galthié e gli altri due dovranno rimanere in isolamento per una settimana. La Francia tornerà in campo domenica 28 febbraio per affrontare la Scozia a Parigi, match valido per il terzo turno del torneo.