Cortina: Si è infortunata l'azzurra Lara Della Mea

L'azzurra Lara Della Mea si è infortunata cadendo nella gara a squadre, prima della formazione italiana a scendere in pista contro la Finlandia nella prova di gigante parallelo.

Lara, subito soccorsa, è scivolata sulla neve in maniera apparentemente non drammatica e ha riportato la sospetta distorsione del ginocchio sinistro. La sciatrice è stata trasportata all'ospedale Codivilla di Cortina per gli accertamenti del caso.