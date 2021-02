Serie A: Parma Verona, formazioni

Verona-Parma chiude stasera la 22/ma giornata di Serie A

Probabile formazioni di Verona-Parma. Verona (3-4-1-2): 1 Silvestri, 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 23 Magnani, 8 Lazovic, 61 Tameze, 14 Ilic, 3 Dimarco, 7 Barak, 40 Bessa, 29 Kalinic. (22 Berardi, 25 Pandur, 6 Lovato, 13 Udogie, 15 Cetin, 17 Ceccherini, 19 Ruegg, 26 Vieira, 33 Sturaro, 90 Colley, 9 Salcedo, 92 Lasagna). All.: Juric. Squalificati: Faraoni, Zaccagni. Diffidati: Dimarco. Indisponibili: Veloso, Benassi, Favilli. Parma (4-3-3): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 13 Bani, 24 Osorio, 3 Pezzella, 33 Kucka, 23 Hernani, 14 Kurtic, 98 Man, 17 Zirzkee, 27 Gervinho. (34 Colombi, 20 Zagaritis, 5 Conti, 7 Gagliolo, 8 Grassi, 22 Alves, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 28 Mihaila, 10 Karamoh, 9 Pellè). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brugman, Kucka. Indisponibili: Busi, Cornelius, Inglese, Nicolussi Caviglia, Laurini e Valenti. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 2,05; 3,25; 3,80.