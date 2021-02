Serie A: Napoli-Juventus, formazioni

Se ci fosse stato il pubblico sugli spalti, quella di domani al 'Maradona' sarebbe stata, come sempre, la partita dell'anno. Napoli-Juventus ha un fascino particolare per i tifosi azzurri e il risultato, indipendentemente dalla posizione in classifica delle due sfidanti, assume sempre un valore particolare. Quest'anno, poi, c'è il precedente della disputa legata al mancato svolgimento della gara di andata, che è ancora da recuperare, elemento che ha contribuito a rendere ancora più evidente l'asprezza del confronto. Lo stadio sarà vuoto ma per Rino Gattuso tutto questo conterà ben poco. Ha la necessità assoluta di fare uno sgambetto al suo grande amico Andrea Pirlo. Il Napoli ha bisogno di far punti per mantenere nel mirino la quarta posizione in classifica, l'ultima che qualifica per la Champions League del prossimo anno, e peraltro, nonostante i silenzi di De Laurentiis, l'allenatore sa bene che un'altra sconfitta renderebbe ancora più incerta la sua posizione.

Arthur e Dybala doloranti, Bonucci in dubbio - "Arthur ha questa calcificazione, bisognerà vedere di giorno in giorno: ha molto dolore, speriamo passi velocemente. Dybala segue il suo piano di recupero, avverte dolore al ginocchio persiste e dipenderà dai prossimi giorni": Andrea Pirlo fa il punto sugli infortunati che saranno sicuramente out per Napoli. Per altri due giocatori, invece, c'è ancora la speranza di recupero: "Bonucci oggi si allena con noi: è affaticato, vedremo se portarlo o meno a Napoli, così come Ramsey

Probabili formazioni di Napoli-Juventus.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 5 Bakayoko, 20 Zielinski, 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret, 16 Contini, 38 Costanzo, 68 Lobotka, 8 Ruiz, 3 Zedadka, 21 Politano, 37 Petagna, 58 Cioffi). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lozano. Indisponibili: Manolas, Koulibaly, Demme, Hysaj, Ghoulam, Mertens. Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 13 Danilo; 14 McKennie, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 22 Chiesa; 44 Kulusevski, 7 C.Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 9 Morata, 12 Alex Sandro, 19 Bonucci, 28 Demiral, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 51 Peeters). All.: Pirlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Rabiot. Indisponibili: Arthur, Dragusin, Dybala, Ramsey. Arbitro: Doveri di Roma 1. Quote Snai: 3,75; 3,45; 2,00. (ANSA).