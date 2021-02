Bundesliga: il Lipsia batte l'Augusta 2-1

Il Bayern di Flick e' inarrestabile. A Doha con un gol di Pavard al Tigres conquista il mondiale per club. Ora tornera' in patria e giochera' lunedi' con l'Arminia per rinforzare il suo ruolo di capolista. Molto equilibrata e' la volata per gli altri due posti Champions che vede in programma la sfida diretta Wolfsburg-Moenchengladbach. Impegni facili per Eintracht e Leverkusen mentre prosegue la crisi del Dortmund che non trae giovamento neanche dal ritorno di Haaland. La squadra e' in disarmo dopo la vittoria a Lipsia: nelle ultime cinque gare ne ha perse tre e ora cerca riscatto ospitando l'Hoffenheim

