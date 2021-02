Serie A: Bologna-Benevento, formazioni

Bologna-Benevento stasera apre la 22/ma giornata di Serie A (SEGUI LA DIRETTA)

Il successo con il Parma è alle spalle. E ora che il suo Bologna ha aggiustato la classifica, salendo a più 8 sul terzultimo posto, Sinisa Mihajlovic punta a scalare la classifica e a raggiungere la colonna sinistra. Per farlo serve continuità, di prestazione e risultati. E sono proprio questi due aspetti che il tecnico chiede alla sua squadra, alla vigilia della gara con il Benevento di SuperPippo Inzaghi. "Domani - dice - mi aspetto una partita convincente. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con il Parma, essere attenti ai dettagli. Le prestazioni ci sono sempre, ormai non è più una questione tecnico/tattica ma di mentalità: è quello che rende una prestazione vincente. Speriamo di continuare con i risultati. Dobbiamo lavorare su di noi, a prescindere dagli avversari". Per trovare continuità, Mihajlovic punta a darne anche agli uomini, a partire da Barrow nel ruolo di punta centrale, autore di una doppietta a Parma: "Musa, per affermarsi, dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette così. Siamo contenti che si sia sbloccato e speriamo continui così". Stesso discorso per il ritrovato Sansone, autore di due assist nell'ultimo match: "E' ritornato a disposizione, sta bene ed è un giocatore importante: sono contento per lui". Il tecnico scioglie anche i due dubbi di formazione della vigilia. Spazio a Dominguez in coppia con Schouten in mediana, e continuità anche a Skov Olsen, con Orsolini che partirà dalla panchina.

Inzaghi si gioca una fetta di salvezza - Un ritorno a casa tra i ricordi con in palio una grossa fetta di salvezza. Di nuovo a Bologna Filippo Inzaghi, due anni dopo l'ultima volta. Super Pippo ha allenato i rossoblù nella prima parte della stagione 2018/2019: un'avventura in salita culminata con l'esonero dopo 21 giornate e l'arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore al Dall'Ara. L'ex centravanti del Milan e della Nazionale dopo Bologna scelse di ripartire da Benevento: storia dello scorso anno e della stagione da record in Serie B, che ha visto i giallorossi laurearsi campioni con largo anticipo e con un vantaggio abissale sulle inseguitrici. Dopo l'1-0 prezioso del "Vigorito", la Strega affronta di nuovo i rossoblù e torna a caccia di punti per la quota salvezza. "Al di là di come è andata la mia esperienza, è sempre un piacere ritrovare il Bologna", ha detto il tecnico dei sanniti in conferenza stampa.

Probabili formazioni di Bologna-Benevento.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 35 Dijks, 30 Schouten, 8 Dominguez, 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone, 99 Barrow. (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 3 Hickey, 15 Mbaye, 26 Antov, 29 De Silvestri, 16 Poli, 18 Baldursson, 11 Skov Olsen, 55 Vignato, 24 Palacio, 80 Juwara). All.: Mihajlovic. Squalificati: Svanberg. Diffidati: Danilo, Schouten, Tomiyasu. Indisponibili: Faragò, Medel, Santander.

Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò, 27 Depaoli, 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba, 56 Hetemaj, 28 Schiattarella, 10 Viola, 19 Insigne, 17 Caprari, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 13 Tuia, 18 Foulon, 58 Pastina, 8 Tello, 14 Dabo, 7 Gaich, 20 Di Serio, 21 Moncini, 25 Sau, 44 Iago Falque). All.: F.Inzaghi.

Squalificati: Improta, Ionita. Diffidati: Dabo, Glik, Foulon, Barba. Indisponibili: Letizia. Arbitro: Ghersini di Genova. Quote Snai: 1,80; 3,65; 4,25.