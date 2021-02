Tennis: Errani batte una Venus Williams a metà

Agli Australian Open di tennis giornata positiva per quasi tutti i big della racchetta, in evidenza anche Sara Errani, ultima delle donne azzurre ancora in gara. Per l'Italia note positive arrivano dal doppio con Sonego-Vavassori e Jasmine Paolini (in duo con la spagnola Bolsova) che hanno passato il turno.

La giornata si è aperta con la sofferta vittoria di Novak Djokovic, il numero uno del mondo ha faticato moltissimo per avere ragione dell'americano Frances Tiafoe (n. 64) che gli ha dato filo da torcere prima di cedere 6-3 6-7 7-6 6-3. "Abbiamo giocato in condizioni assai difficili, fa molto caldo, è stato un match duro" -ha detto Djokovic, che a Melbourne ha vinto 7 delle ultime 10 edizioni, e oggi era pure reduce da diversi giorni di fastidi per le vesciche alla mano, problema che lo affligge fin dall'inizio della sua trasferta australiana. Forse dovuto alla forzata inattività causa covid, e senza i calli prodotti dall'impugnatura frequente della racchetta, la pelle diventa facilmente irritabile dal mix di caldo e sudore. Sono diversi i giocatori che ne stanno soffrendo.

Tornando al tabellone: agevole passo avanti per l'austriaco Dominic Thiem (n. 3) che ha liquidato il tedesco Dominik Koepfer (70) con un perentorio 3-0. Quasi una formalità per Thiem, tra i favoriti per la vittoria finale.

Avanti pure il tedesco Alexander Zverev (7), che ha piegato il francese Maxime Cressy in tre set, e il canadese Milos Raonic (14) ai danni del francese Corentin Moutet (71) in quattro set.

Unico fra i big a tornare a casa è lo svizzero Stan Wawrinka (18) piegato dall'ungherese Marton Fucsovics (55) in 5 set, dopo 4 ore di gioco e dopo aver sprecato tre match point.

In campo femminile continua la sua avventura a Melbourne la 33enne romagnola Sara Errani (134), a spese della malconcia 40enne Venus Wiliams (41), vittima di una storta alla caviglia destra durante il match, chiuso 6-1 6-0. "Sono molto contenta anche se non mi piace vincere così" ha detto sportivamente l'azzurra, ultima italiana rimasta in gara. Aus Open subito finiti invece per Camila Giorgi (75), travolta 6-2 6-4 dalla scatenata polacca Iga Swiatek (17). Tutto semplice per l'ex regina del tennis Serena Williams (10) che si è imposta su Nina Stojanovic (209) per 6-3 6-0. Vittoria in rimonta per la n. 2 del mondo Simona Halep contro Alja Tomljanovic, mentre Naomi Osaka (3) si è liberata di Caroline Garcia (43). A sorpresa la giovane romena Sorana Cirstea (75) ha rispedito a casa Petra Kvitova (8) tra le favorite per il titolo, battendola in 3 set.

Per gli azzurri buone notizie arrivano dal doppio: Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori hanno infatti passato il turno, battendo 6-7 6-2 6-4 i franco-monegaschi Benoit Paire e Romain Arneodo. E Jasmine Paolini, insieme con la compagna spagnola Aliona Bolsova, ha battuto la russa Daria Kasatkina e l'estone Anett Kontaveit per 7-6 6-2.

Domani via alle nuova sfide, in campo anche 4 italiani: Matteo Berettini (10) e Lorenzo Sonego (35), opposti rispettivamente al 20enne ceco Tomas Machac (199) e allo spagnolo Feliciano Lopez (65). Poi Fabio Fognini (17) affronterà nel derby l'altro azzurro Salvatore Caruso (78).