Serie A: Fiorentina-Inter, formazioni

Antonio Conte resta in silenzio, Alessandro Antonello si limita a un no comment sugli sviluppi societari: l'Inter torna in campo per affrontare la Fiorentina in un momento difficile, dopo la sconfitta con la Juventus in coppa Italia e con l'incognita di una proprietà in bilico. I nerazzurri giocano a Firenze, poi dovranno vedersela nuovamente con i bianconeri, quindi la Lazio. Un trittico complesso ma decisivo per capire quale ruolo l'Inter avrà nella corsa allo scudetto. Conte cercherà di capitalizzare il massimo e di giostrare i propri uomini tra campionato e coppa. Sanchez dovrebbe affiancare Lukaku, titolare anche Vidal nonostante tutto. Il cileno, come tanti nuovi acquisti, rischia di essere una delusione insieme a Kolarov. Con i viola panchina per Eriksen e Lautaro. Una vittoria con la squadra di Prandelli - che arriva all'appuntamento con i nerazzurri senza gli squalificati Milenkovic e Castrovilli, e con Ribery in dubbio per un problema accusato in allenamento - servirebbe a ritrovare grinta ed energia, a pressare il Milan e a non perdere terreno sull'avanzata bianconera.

I migliori gol in trasferta dell'Inter contro la Fiorentina

Probabili formazioni di Fiorentina-Inter.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 2 Martinez Quarta, 20 Pezzella, 98 Igor, 22 Caceres, 34 Amrabat, 78 Pulgar, 5 Bonaventura, 3 Biraghi, 77 Callejon, 9 Vlahovic. (1 Terracciano, 21 Rosati, 23 Venuti, 24 Chiti, 27 Barreca, 6 Borja Valero, 92 Eysseric, 7 Ribéry, 25 Malcuit, 11 Kouamé, 28 Montiel, 91 Kokorin,). All.: Prandelli. Squalificati: Castrovilli, Milenkovic Diffidati: Amrabat, Ribéry. Indisponibili: Kokorin, Malcuit

Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 23 Barella, 14 Perisic, 7 Sanchez, 9 Lukaku. (27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 15 Young, 24 Eriksen, 10 Lautaro, 99 Pinamonti). All.: Conte.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Bastoni, Brozovic. Indisponibili: nessuno. Arbitro: La Penna di Roma 1. Quote Snai: 6,00; 4,00; 1,55. (ANSA).