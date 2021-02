Coppa Italia: Napoli-Atalanta, formazioni

La tranquillità non c'è, il futuro è oscuro e lontano, il presente è chiaro e vicino e dice che il Napoli deve battere l'Atalanta e ipotecare un posto in finale di Coppa Italia. E' questo che Rino Gattuso vuole ci sia nella testa della squadra, da cui cerca di allontanare le evidenti frizioni tra lui e il presidente De Laurentiis. Dopo le dure parole del tecnico nel post-Parma, ieri ha parlato il patron attraverso Twitter, spiegando che non ha intenzione di "mettere alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli". De Laurentiis difende quindi il suo ds, che in queste settimane ha avuto il grande merito di risolvergli non poche grane, tra cui la vendita a 13 milioni di Milik che tra mesi sarebbe andato via gratis. Ma nel contempo il presidente attacca implicitamente Gattuso, che ha difeso la settimana scorsa ma di cui non si preoccupa che sui giornali venga dato per scontato l'addio a fine stagione, se tutto va bene. Un segnale inequivocabile per un futuro già scritto, che trasformerà il contratto già pronto per il rinnovo fino al 2023 in carte senza firme e quindi inutili. A Napoli i tifosi esuli dallo stadio pensano tutti alla prossima panchina, da Juric a Italiano, magari con la direzione tecnica di Rafa Benitez, una voce che potrebbe anche confermare la svolta negativa di Giuntoli. Si vedrà.

"Romero e Gosens sono importanti, come la Coppa Italia: una sfida a due tempi contro una delle mie favorite in estate per lo scudetto". Presenta così la sfida contro il Napoli Gian Piero Gasperini, che recupera alcuni giocatori e si presenta nell'andata della semifinale di coppa con il suo trio migliore Pessina-Ilicic-Zapata dal primo minuto. Persa la sfida bis con la Lazio in campionato, l'attestazione di falsa positività di Cristian Romero ridà all'Atalanta il suo regista difensivo e un po' di ottimismo dopo la battuta d'arresto in casa che ha chiuso una striscia positiva lunga 14 match. A Napoli, non ci saranno gli infortunati Hateboer e Sutalo e quindi saranno aggregati alcuni Primavera e sarà l'occasione per vedere sulla fascia destra Maehle, uno dei due ingressi dalla finestra invernale del calciomercato

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta, semifinale d'andata della Coppa Italia, in programmaalle 20,45 sul terreno dello stadio San Paolo-Maradona di Napoli.

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 11 Lozano, 37 Petagna, 24 Insigne. (25 Ospina, 23 Hysaj, 33 Rrhamani, 31 Ghoulam, 19 Maksimovic, 5 Bakayoko, 68 Lobotka, 21 Politano, 9 Osimhen). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Mertens, Fabian Ruiz.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 72 Ilicic, 91 D.Zapata. (25 Gelmi, 31 Rossi, 13 Caldara, 42 Scalvini, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 44 Gyabuaa, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 88 Pasalic, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini.

Squalificato: Palomino. Diffidati: Ilicic, Malinovskyi, Romero. Indisponibili: Hateboer, Sportiello, Sutalo. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 2,50; 3,35; 2.80.