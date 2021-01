Serie A: Sampdoria-Juventus

Claudio Ranieri chiede "la partita perfetta e magari un pizzico di fortuna" per la Sampdoria contro la Juventus, sa benissimo che serviranno tanti fattori per fare l'impresa. "Voglio una squadra che giochi con serenità e abnegazione: non bisognerà sbagliare niente e sperare che ci sia un po' di buona sorte anche perché squadre così possono sempre sfruttare la giocata di un campione" spiega ai canali ufficiali del club ligure in vista della gara in programma domani al Ferraris.

E' una Sampdoria che sta bene, la vittoria a Parma (2-0) ha dato ulteriore spinta alla classifica anche se Ranieri chiede più attenzione: "A Parma ci sono stati degli errori: non possiamo scoprirci in quella maniera, Audero ci ha aiutato a vincere. Mi piace una squadra che giochi bene e faccia gol, ma mi piace anche non prenderli" continua il tecnico che non ha dubbi sulle qualità della Juventus: "E' in lotta per lo scudetto: ha cambiato allenatore ma sta facendo bene, è una candidata al primo posto in questo campionato che è particolare perché è molto aperto in testa e in coda". Modulo 4-4-2, anche se c'è da sciogliere qualche dubbio: sarà una Sampdoria a trazione offensiva con il duo Quagliarella - Keita mentre a centrocampo sulla sinistra chance per Jankto. In cabina di regia tornerà invece Ekdal con Thorsby al suo fianco.

