Coppa Italia, Spezia a Napoli con in testa l'Udinese

Da una parte l'appuntamento con la storia, dall'altra l'esigenza di pensare anche e soprattutto alla sfida salvezza di domenica contro l'Udinese. Così, lo Spezia di Vincenzo Italiano, che contenderà al Napoli il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dal club ligure, potrebbe essere in buona parte quello che agli ottavi ha battuto la Roma, ovvero composto dai giocatori fin qui meno utilizzati. Una necessità, anche alla luce di una rosa che in alcuni ruoli è corta: Vignali unico terzino destro disponibile, Galabinov unica punta centrale alla luce degli infortuni di Nzola e Piccoli. Difficilmente entrambi saranno in campo dal 1' al Maradona.

"Domenica ci attende una gara importante contro l'Udinese, quindi faremo delle scelte per poter schierare in entrambe le partite delle formazioni competitive; abbiamo qualche infortunio, come quello di Nzola, ma ho fiducia nei ragazzi a mia disposizione" dice Italiano, che non nasconde la soddisfazione per "essere approdati ai quarti di finale. Vogliamo onorare l'impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio. Affronteremo una squadra fortissima che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere; la squadra di Gattuso vorrà riscattarsi dopo il ko in campionato, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito".

Per la sfida ai partenopei, il tecnico siciliano, che deve fare a meno anche di Saponara e Pobega non al meglio, in porta potrebbe riproporre l'olandese Zoet, dopo il lungo infortunio patito a ottobre. In difesa, spazio alla coppia centrale composta da Erlic e Ismajli, con Bastoni e Ramos ad agire sulle fasce; in mediana, la regia dovrebbe essere affidata a Matteo Ricci, con Deiola e Acampora che si candidano per una maglia da titolare, mentre in avanti probabile un tridente leggero con Gyasi, Agudelo e Verde.