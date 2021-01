Serie A: Benevento-Torino, formazioni

Benevento-Torino apre la 19/a giornata di Serie A

Spogliatoio unito e rapporti schietti, oltre a qualche urla: questo il metodo con cui Davide Nicola prova a rilanciare un Torino da tempo in crisi. "Sono un po' rauco e mi scuso per la voce, ho già iniziato ad usarla - le prime parole del nuovo allenatore che si è subito calato nella parte - perché questa è per me una sfida speciale: dobbiamo avere un cambio di rotta immediato, col Benevento è già molto importante". La presentazione del tecnico che ha preso il posto di Marco Giampaolo sulla panchina granata coincide infatti con la vigilia della trasferta di Benevento. "Ho lavorato sulle priorità, per il momento ho fatto poche richieste perché ci vogliono leggerezza e determinazione - aggiunge Nicola - ed è vietata l'ansia dell'errore: si può sbagliare, attraverso il lavoro raggiungeremo l'obiettivo". Nicola è il quarto allenatore che si avvicenda sulla panchina del Toro nel giro di dodici mesi, ma lui vuole solo guardare al futuro. "Non mi interessa ciò che è passato, ma ho battuto molto sui tasti della responsabilità e dei comportamenti: chi ha l'atteggiamento è dentro il gruppo, al contrario faremo altre valutazioni". Sul mercato, però, frena: "Non ho fatto alcun tipo di richiesta, vorrebbe dire che non ho fiducia in chi ho a disposizione - la posizione dell'allenatore sui possibili rinforzi - e prima voglio giocare la partita di Benevento".

Probabili formazioni Benevento-Torino.

Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò, 11 Maggio, 15 Glik, 13 Tuia, 93 Barba, 56 Hetemaj, 29 Ionita, 16 Improta, 44 Iago Falque, 17 Caprari, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 5 Caldirola, 18 Foulon, 58 Pastina, 6 Basit, 8 Tello, 10 Viola, 14 Dabo, 20 Di Serio) All.: Inzaghi Squalificati: Sau Diffidati: Dabo, Improta, Foulon, Ionita, Barba Indisponibili: Letizia, Insigne, Moncini, Schiattarella Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 17 Singo, 88 Rincon, 6 Segre, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti (32 Milinkovic-Savic, 25 Rosati, 8 Baselli, 10 Gojak, 13 Rodriguez, 20 Edera, 24 Verdi, 26 Bonazzoli, 29 Murru, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All. Nicola.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Nkoulou, Vojvoda.

Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 2,80; 3,10; 2,65.