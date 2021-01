Supercoppa, Pirlo: 'Juve ha grande voglia di rivalsa'

"Gioca Szczesny: Gigi (Buffon, ndr) ha avuto qualche problemino, ma era già stato deciso": il tecnico della Juventus, alla vigilia della Supercoppa Italiana, svela la scelta sul portiere. E sull'atteggiamento della sua squadra: "E' da cancellare la partita contro l'Inter, ma abbiamo la fortuna di rigiocare subito - ha aggiunto l'allenatore bianconero - e dobbiamo liberare la testa. Pensiamo a ciò che di positivo possiamo fare domani, servirà un altro atteggiamento ma sono certo che lo avremo, perché abbiamo voglia di rivalsa".

"Non dobbiamo cadere nella trappola pensando che la Juve sia in crisi dopo la sconfitta contro l'Inter. Difficilmente ne sbaglia due di fila e per questo dobbiamo fare una grandissima partita, dando il 200%". Così, l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso avverte i suoi in vista del match di Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "Quando giochi contro i bianconeri - ha detto il tecnico dei partenopei nella conferenza stampa della vigilia - hai sempre degli svantaggi. Hanno giocatori con grande mentalità ed è un club che vince da anni così come in Europa ha fatto grandi cose. Sbaglieremmo se pensassimo che domani sarà una passeggiata, dobbiamo rispettarli. Ma se facciamo le cose per bene - ha concluso - abbiamo grandi chance".

Si ferma ancora Demiral, il centrale difensivo turco della Juventus non prenderà parte alla spedizione bianconero a Reggio Emilia, dove domani si disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Gli altri assenti sono Paulo Dybala per infortunio e Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, sempre fermi causa Covid-19. Il tecnico Pirlo potrà contare soltanto su due attaccanti: Cristiano Ronaldo e Morata, che non avranno alternative in panchina.