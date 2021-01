Spagna: 3-2 al Barça, Athletic Bilbao vince Supercoppa

L'Athletic Bilbao ha vinto per la terza volta nella sua storia la Supercoppa di Spagna battendo il Barcellona per 3-2 dopo i tempi supplementari nella finale giocata a Siviglia. La rete decisiva è stata segnata da Inaki Williams al 7' del primo tempo supplementare. Nei tempi regolamentari la partita era finita 2-2 con una doppietta di Griezmann per il Barça e le reti di De Marcos e Villalibre (al 90') per i baschi.