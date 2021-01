Coppa America: seri danni all'American Magic dopo il ribaltamento

Una giornata difficile nel golfo di Hauraki a causa dei capricci del vento nella terza giornata di gare della Prada Cup e a farne le spese è la barca Usa American Magic, che si è ribaltata nel corso della regata con Luna Rossa.

L'imbarcazione era in vantaggio di 40 secondi su quella italiana ma all'ultima boa si è capovolta in vista della loro prima vittoria, riportando seri danni e sono stati necessari dispositivi di galleggiamento per impedirne l'affondamento.

Dopo che i componenti dell'equipaggio erano stati tratti in salvo - nessuno ha riportato lesioni serie - tutti team hanno collaborato per riportare la barca in galleggiamento e trainarla in porto, lavorando fino alla tarda serata. America Magic in un suo comunicato ha ringraziato tutti quelli che si sono prodigati nell'assistenza.

Giorni di grande lavoro attendono la squadra statunitense, perchè le giornate di qualificazione continuano la prossima settimana, da venerdì, con gli ultimi due round robin. Alla fine dei quali, il migliore in classifica accederà direttamente alla finale di Prada Cup, mentre gli altri due team si sfideranno nella semifinale.