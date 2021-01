Calciomercato: Roma a tutta sul Papu, Milan su Mandzukic

Il Milan e la Roma sono i due club più attivi, e non solo a suon di buoni propositi, in questa finestra di mercato che stenta a decollare. Mancano i soldi, le idee ci sono, ma è difficile metterle in pratica. Il club rossonero nello scudetto ha cominciato a crederci davvero ed è per questo che lavora per plasmare un organico a questo punto verosimilmente condannato ad arrivare fino in fondo. Lo sbarco di MEITE' dal Torino a Milanello è ormai una realtà consolidata, quello di Mario MANDZUKIC potrebbe concretizzarsi a breve. L'esperto attaccante croato ha voglia di rientrare nel calcio che conta ed è disposto a mettersi a disposizione di un'altra grande, dopo aver contribuito alle fortune della Juventus.



La Roma potrebbe salutare DIAWARA e puntare su Zeki CELIK, il cui cartellino viene valutato 15 milioni dal Lilla. Gli emissari del club giallorosso sperano che i francesi scendano a più miti pretese, ossia a dieci milioni. L'obiettivo principale, tuttavia, resta il 'Papu' GOMEZ, da tempo in rotta con l'Atalanta e con le valige in mano. Già sarebbe stato fissato un incontro per discutere il futuro dell'argentino, che potrebbe essere un bel rinforzo.

Per arrivare a Mattia ZACCAGNI, il Napoli sarebbe orientato a proporre al Verona la stessa formula dell'operazione RRAHMANI: acquisto immediato, ma trasferimento in estate. Il club scaligero potrebbe accettare e intanto intascare i soldi del cartellino della giovane promessa. Intanto, il Marsiglia stringe per MILIK, per il quale c'è una trattativa in corso, come ha rivelato ieri in conferenza stampa l'allenatore dei francesi Villas-Boas. BONAZZOLI potrebbe lasciare il Torino, mentre ZAZA avrebbe rifiutato il ritorno a Valencia, sponda Levante.

Il Parma si avvicina a un ex del Palermo l'italo-argentino Franco VAZQUEZ, attualmente in forza al Siviglia, ma ormai ai margini del progetto degli andalusi. In arrivo in Emilia anche Vasilios ZAGARITIS dal Panathinaikos: è un laterale sinistro. Il Cagliari avrebbe raggiunto l'accordo per l'acquisizione di Stefano SABELLI dal Brescia: mancherebbe solo la firma. Sul giocatore c'era anche l'Empoli.

Anche dopo l'ingaggio dello svedese Robin OLSEN dalla Roma, l'Everton è sempre in cerca di un portiere, che possa alternare fra i pali il titolare Pickford. L'allenatore Carlo Ancelotti ha messo gli occhi sul portoghese RUI SILVA, attualmente in forza agli andalusi del Granada. Un altro portiere potrebbe lasciare la Liga e la Spagna: è il brasiliano NETO MURARA (31 anni), ex di Juve e Fiorentina, attualmente al Barcellona, che interessa all'Arsenal. Neto, tuttavia, avrebbe posto una condizione: trasferirsi in Inghilterra a patto di giocare da titolare con i 'Gunners'.