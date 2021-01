Serie A: Napoli-Fiorentina, formazioni

Dopo il successo in Coppa Italia sull'Empoli, il Napoli prepara il match contro la Fiorentina in programma domenica allo Stadio Maradona per l'anticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 12.30). Alla ripresa degli allenamenti assenti solo gli infortunati Manolas e Osimhen, che è anche positivo al Covid. Presente Di Lorenzo che però non potrà giocare domenica in quanto è squalificato. Per la trasferta contro il Napoli la Fiorentina conta di riavere a disposizione Franck Ribéry che ha saltato le ultime due gare fra campionato e Coppa Italia per un infortunio al ginocchio destro rimediato la scorsa settimana. Il campione francese ieri si è allenato regolarmente con i compagni ed è andato a segno nella partitella. Anche German Pezzella è convocabile mentre resta al momento in dubbio Borja Valero alle prese con un problema fisico che lo ha costretto al forfait in Coppa Italia con l'Inter.