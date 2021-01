Serie A: Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma

In campo domenica alle 15 Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma

E' un Crotone tutto da inventare quello che domenica alle 15 affronterà il Benevento in una gara decisiva ai fini della salvezza. Ai lungodegenti Benali e Cigarini si è aggiunto anche Molina per una frattura al braccio rimediata durante la partita a Verona di domenica scorsa. Sarà dunque un centrocampo inedito quello del Crotone, mancando anche Reca squalificato. Stroppa, la cui permanenza sulla panchina del Crotone dipende anche da questa gara, dovrà dunque cercare soluzioni proprio nella zona più importante del campo.

All'orizzonte del Benevento un nuovo scontro, delicato, per la salvezza. I giallorossi agli ordini di Filippo Inzaghi stanno lavorando in vista dell'impegno di campionato di domenica, contro il Crotone. Tra i sanniti, primi sorrisi per Iago Falque: l'attaccante è tornato a lavorare con i compagni e punta il mirino sul rientro tra i convocati in vista di domenica. Ancora assente invece Moncini: ko per un problema alla caviglia, dovrà saltare anche la sfida dello Scida per infortunio. Ancora ai box Letizia così come Caldirola che è tornato a lavorare sul campo. Da valutare Tello, mentre Caprari dovrebbe tornare a disposizione di Super Pippo per Crotone. Questione di giorni invece per il rientro di Nicolas Viola, ai box dallo scorso marzo: a breve il centrocampista tornerà a lavorare con il gruppo. Benevento attivissimo sul mercato: in arrivo Reynolds dal Dallas, mentre per l'attacco c'è sempre la pista che porta a Pinamonti. Allo Scida fischia Sozza: punti fondamentali in palio per Crotone e Benevento

In casa Parma Roberto D'Aversa recupera forze importanti per il centrocampo in vista della sfida con il Sassuolo. Alberto Grassi e Juraj Kucka ieri hanno lavorato con i compagni e questo aiuterà il tecnico che, in questo reparto, dovrà fare a meno di Hernani squalificato. Ancora in dubbio invece Riccardo Gagliolo e Simone Iacoponi mentre dovrebbe essere out per domenica Botond Balogh, Yann Karamoh, Vincent Laurini, Yordan Osorio e Lautaro Valenti. I problemi più seri ora per D'Aversa sono in mezzo alla difesa con solo Bruno Alves per ora a disposizione.