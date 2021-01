Serie A: Atalanta-Genoa, formazioni

Genoa subito al lavoro dopo l'eliminazione ai supplementari in Coppa Italia contro la Juventus. Gruppo diviso tra chi ha giocato e chi non è subentrato oltre ai giocatori che erano rimasti a lavorare al Signorini e non erano stati convocati. Prima seduta ieri per il neo acquisto Kevin Strootman che potrebbe già rientrare tra i convocati per la sfida di domenica all'ex Gasperini. Il tecnico rossoblù ritrova inoltre Goran Pandev mentre si è allenato regolarmente Behrami che contro il Bologna era uscito a fine primo tempo.