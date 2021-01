Serie A: Torino-Spezia, formazioni

"Paghiamo un inizio non felice: ci siamo giocati tutti i bonus, ora possiamo sbagliare poco e quella di domani è una partita molto importante": così il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida salvezza contro lo Spezia. "Siamo reduci da un tour de force e abbiamo fatto un lavoro sul recupero delle energie - ha aggiunto l'allenatore ai microfoni di Torino Channel - e ora valuterò come sta la squadra. Posso dire che giocherà Segre, mentre Baselli è a disposizione se dovesse servirci, ma non partirà dall'inizio"