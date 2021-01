Coppa di Germania, Bayern eliminato da club serie B

Clamorosa sorpresa nella Coppa di Germania, dove il Bayern Monaco è stato eliminato dall'Holstein Kiel, squadra dei quartieri alti della serie B e che si è imposta 8-7 ai calci di rigore nell'impianto di casa, l'Holstein Stadion.

I campioni d'Europa partono con una formazione in cui non c'è Goretzka e Lewandowski parte dalla panchina (poi entrerà nel corso del match), ma al 14' sono già in vantaggio con Gnabry. Ma al 37' le 'cicogne', soprannome dei giocatori del Kiel, pareggiano con Bartels. Nella ripresa Bayern di nuovo avanti grazie a una punizione di Sané e quando per i bavaresi sembra fatta l'Holstein segna al 95', quindi ben oltre lo scadere dei tempi regolamentari, con un guizzo di Wahl.

Sotto la neve, la situazione non cambia nei supplementari, poi ai rigori Neuer, che di solito è uno specialista nel pararli, non ne prende neanche uno e tocca quindi a Bartels regalare un sogno alla squadra di casa. Bayern eliminato (in Coppa non succedeva da due anni) da un club di Bundesliga-2: incredibile, ma vero.