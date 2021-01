Serie A: Roma Inter, formazioni

Antonio Conte glissa sulle voci che riguardano Suning, è consapevole che il mercato di gennaio non riserverà sorprese vista la difficile congiuntura economica, chiede risultati alla vigilia di un ciclo di partite difficili: Roma e Juventus in campionato, la Fiorentina in Coppa Italia. Sfide che dovranno dire quali siano le reali ambizioni dell'Inter, reduce da una sconfitta contro la Sampdoria.

L'allenatore resta fedele alla linea che si è dato, nessuna polemica e una buona dose di diplomazia, esprime voglia di vincere e di ottenere risultati, di affermarsi in un campionato dove - spiega in conferenza stampa - la Roma potrà dire la sua. "E' una squadra forte - esordisce - sicuramente è tra quelle che possono ambire allo scudetto o a un posto in Champions". Le prossime partite, secondo l'allenatore nerazzurro, saranno un test efficace per l'Inter per stabilire le chance reali della squadra. Adesso è il momento di ottenere risultati.

Fonseca: 'Buon momento per affrontare l'Inter' - Ci sono partite che all'interno di una stagione possono rappresentare delle sliding doors, Roma-Inter è una di quelle. Non per Paulo Fonseca, almeno a parole. "Non possiamo pensare oltre la sfida con i nerazzurri" risponde il portoghese a chi gli chiede se la gara dell'Olimpico abbia o meno il sapore di una sfida scudetto. L'ex Shakhtar non vuole sbilanciarsi e prova ad allentare la tensione: "Abbiamo preparato la partita come sempre, vedo la squadra motivata e in fiducia". Parole che trovano riscontro nei risultati perché la Roma in campionato delle ultime nove partite ne ha perse appena due. "La gara con l'Inter arriva in buon momento" confessa Fonseca che si augura ora d'invertire un trend che vede la Roma, almeno dal punto di vista del risultato, sempre in debito nei confronti delle squadre della parte sinistra della classifica. Non è un caso che le due partite perse sopracitate siano con il Napoli e l'Atalanta, due sfidanti per la lotta al vertice. Dunque la caccia al secondo posto è aperta e una vittoria contro l'Inter darebbe ancora più consapevolezza a una Roma che conta ancora diversi assenti, vedi Fazio, Santon, Pedro, Pastore, Calafiori e Mirante, ma ritrova Spinazzola.

Probabili formazioni di Roma-Inter. Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 14 Villar, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. (12 Farelli, 63 Boer, 24 Kumbulla, 5 Jesus, 33 Bruno Peres, 4 Cristante, 42 Diawara, 31 Carles Perez, 21 Borja Moyaral, 55 Darboe, 57 Providence). All.: P.Fonseca. Squalificati: nessuno Diffidati: Cristante, Ibanez. Indisponibili: Calafiori, Fazio, Mirante, Pastore, Pedro, Santon, Zaniolo, Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 36 Darmian, 9 Lukaku, 10 Lautaro (27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 24 Eriksen, 7 Sanchez). Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic. Indisponibili: D'Ambrosio, Vecino, Pinamonti. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 2,90; 3,40; 2,40.