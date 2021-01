Serie A: Benevento-Atalanta, formazioni

L'Atalanta sfida il grande ex Filippo Inzaghi (di qua c'è Berat Djimsiti, prestito ai sanniti la prima volta in A), capocannoniere a 24 anni con Mondonico nel 1996-1997: un ostacolo alla rincorsa alle posizioni nobili dall'attuale settimo posto. "Dobbiamo dare continuità alla striscia positiva. Un campionato simile a due stagioni fa: con le grandi intorno, spuntammo il terzo posto solo alla fine - osserva Gian Piero Gasperini -. Siamo distanti dalla testa e vicini al gruppo Europa League-Champions: la volata parte a primavera, l'importante è restarci dentro. Il Benevento è una squadra veloce che ribalta bene il gioco, ha convinzione: difficilmente una neopromossa parte così forte. Per vincere dobbiamo giocare bene".

Per Superpippo si sprecano i complimenti: "Un ragazzo con una passione incredibile. Per come l'ho conosciuto io, anche se qualcuno dubitava che avrebbe fatto l'allenatore, ha il calcio in testa. E' partito in alto, dal Milan, ma ha avuto l'umilità di passare da realtà più basse e risalire". Tra le mura di Zingonia, qualche porta ancora da aprire: "Tra gli obiettivi ci sono l'inserimento di Malinovskyi, quello di Miranchuk che ancora non c'è stato e del nuovo Maehle, del quale mi ha colpito la sicurezza tecnica: conosce solo Ruslan per averci giocato nel Genk, ma col Parma ha fatto un ottimo spezzone. Poi c'è il recupero di Caldara, già rientrato, e di Pasalic, che da lunedì si allenerà con la squadra".

Probabili formazioni di Benevento-Atalanta. Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò; 16 Improta, 15 Glik, 13 Tuia, 93 Barba; 56 Hetemaj, 28 Schiattarella, 29 Ionita; 19 R.Insigne, 17 Caprari; 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 11 Maggio, 18 Foulon, 58 Pastina, 4 Del Pinto, 6 Basit, 8 Tello, 14 Dabo, 20 Di Serio, 25 Sau). All.: F.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidato: Improta. Indisponibili: Caldirola, Iago Falque, Letizia, Moncini, Viola. Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 72 Ilicic, 91 D.Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 13 Caldara, 19 Djimsiti, 3 Maehle, 27 Depaoli, 40 Ruggeri, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Djimsiti, Toloi. Indisponibile: Pasalic. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 6,50; 4,75; 1,45.