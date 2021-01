Verso il via libera a porte chiuse per Mondiali sci Cortina

I mondiali di sci in programma a Cortina dall'8 al 21 febbraio si potranno svolgere ma a porte chiuse. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l'orientamento degli esperti del Comitato tecnico scientifico che dovrebbero dare indicazioni più specifiche nella riunione in programma la settimana prossima. Il via libera sarebbe inoltre condizionato ad una serie di raccomandazioni: tra queste, la permanenza degli atleti a Cortina il minor tempo possibile in modo da evitare assembramenti in paese.