Coppa Re Spagna: Atletico Madrid eliminato da club serie C

Clamoroso in Spagna, dove l'Atletico Madrid capolista della Liga è stato eliminato nel terzo turno della Coppa del Re dal Cornellà, club della Segunda Division B, equivalente della Serie C italiana.

A decidere la sorte della squadra del 'Cholo' Simeone, priva di alcuni titolari (Suarez, Koke, Llorente e Carrasco, più Joao Felix entrato nel secondo tempo) in nome del turn over, è stato un gol di Adrian Jimenez dopo appena sette minuti di gioco.

Poi l'Atletico, rimasto in dieci dal 18' st per l'espulsione del terzino destro Ricard per un intervento scomposto sul portiere avversario, non è riuscito a pareggiare e può recriminare solo su una traversa colpita da Saul nel primo tempo.