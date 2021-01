Calcio: Roma; incidente stradale per De Sanctis. Asportata la milza, è cosciente

Morgan De Sanctis, dirigente giallorosso, ha avuto un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo per il quale è stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Operato per un'emorragia addominale a De Sanctis è stata asportata la milza. E' stato trasferito, come da prassi, in terapia intensiva post operatoria.

Nell'incidente stradale l'ex portiere ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali. Il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze e il dirigente è cosciente. La situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore.