Calcio: Crotone-Parma 2-1

Crotone batte Parma 2-1 in una partita della 14/a giornata della Serie A.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Cuomo (18' st Magallan), Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Zanellato (44' st Petriccione) Molina, Vulic, Reca; Rivière (14' st Simy), Messias. (12 Crespi, 16 Festa, 11 Dragus, 14 Crociata, 20 Rojas, 26 Djidji, 28 Siligardi,). All. Stroppa.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi (1' st Iacoponi), Osorio (38' st Valenti), Bruno Alves, Gagliolo; Sohm (1' st Brunetta), Hernani (31' st Cyprien), Kurtic; Kucka, Inglese (15' st Cornelius), Karamoh. (34 Colombi, 77 Rinaldi, 4 Balogh, 15 Brugman, 17 Dezi, 31 Ricci, 37 Camara). All: Liverani.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: nel pt 24' e 44' Messias; nel st 11' Kucka.

Angoli: 6-3 per il Parma.

Recupero: 1' e 6' Ammoniti: Kurtic, Hernani, Inglese, Cuomo, Golemic, Cyprien, Iacoponi, Luperto per gioco scorretto, Kucka e Reca per comportamento non regolamentare.