Serie A: Spezia Inter e Sassuolo-Milan, formazioni

In campo alle 15 Inter-Spezia, Cagliari-Udinese, Benevento-Genoa e Sassuolo-Milan. Atalanta-Roma ore 18

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, l'attacco del Milan contro il Sassuolo dovrà fare a meno anche di Ante Rebic, che non ha smaltito la contusione a un piede rimediata contro il Genoa.

Inter con lo Spezia, Conte cerca sorpasso - Missione sorpasso per un Natale in vetta alla classifica. L'Inter accoglie a San Siro lo Spezia ma soprattutto mette nel mirino il primo posto del Milan (impegnato contro il Sassuolo) in un testa a testa tutto meneghino. Conte vuole allungare la striscia di cinque successi consecutivi, provando il nuovo assalto ai rivali rossoneri per riprendersi la vetta della classifica che nella scorsa Serie A aveva lasciato alla Juventus dopo 24 giornate (occupando la prima piazza da sola dopo il 14esimo e 15esimo turno) e anche per mettersi alle spalle definitivamente la cocente delusione dell'eliminazione in Champions League. La reazione, comunque, c'è già stata. E lo dimostra il ruolino di marcia di Lukaku e compagni negli ultimi turni di campionato: dopo la pausa per le nazionali l'Inter ha sempre vinto in Serie A, con 14 gol fatti e solo 4 subiti. Conte ora sembra preferisca far parlare i risultati in campo, tanto da non svolgere la tradizionale conferenza stampa alla vigilia del match: una scelta dettata soprattutto dai tanti impegni ravvicinati, che avrebbero portato il tecnico a presentarsi davanti ai microfoni 8 volte nel giro di 11 giorni.