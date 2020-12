ANSA/ Sci: lotteria Val d'Isere, pista pazza premia Cater

(ANSA) - VAL D'ISERE, 13 DIC - Mentre a Courchevel le capriole del meteo hanno costretto a spostare a domani il gigante donne perchè il fondo della pista cedeva, in Val d'Isere la prima discesa uomini della stagione si èrivelata una lotteria. La pista velocizzata dal sole dopo forti nevicate e gli sci più adatti a queste condizioni hanno infatti premiato a sorpresa lo sconosciuto sloveno Martin Cater, 26 anni e mai un podio in carriera ma con il pettorale 41 e gli adattissimi sci made in Suisse ai piedi. Ha vinto in 2.04,67 beffando letteralmente l'austriaco Otmar Striedinger che in 2.04.89 aveva già abbondantemente festeggiato quella che credeva sarebbe stata la prima sua vittoria, e invece si è ritrovato secondo. Terzo in 2.04.94 lo svizzero Urs Kryenbuehl, anche lui con gli sci giusti.

E' successo che dopo la nevicata durata sino alla tarda serata di ieri, in Val d'Isere avevano lavorato duramente nelle notte per ripulire la pista. Ma è rimasto un fondo comunque morbido che i vari passaggi ed il sole comparso stamani ha progressivamente velocizzato. Una situazione ideale per sci adatti a queste nevi più morbide. L'arrivo improvviso di atleti dalle retrovie è più frequente in coppa del mondo nei più brevi superG mentre nelle più lunghe discese è abbastanza raro. Ed i beffati austriaci - maestri di sci e di nevi - per spiegare l'improvvisa secondo posto del loro Striedinger - hanno sottolineato che questa è la quinta volta nella storia della coppa che una discesa viene vinta da un atleta con pettorale sopra il 40.

Per l'Italia in questa pazza discesa il migliore è stato Dominik Paris. Il suo 10/o posto in 2.05.29 non rende però giustizia ad una sua gara solida e comunque con tempi non lontani dal podio.

Insomma, dopo il grave infortunio del gennaio scorso, progressivamente l'azzurro Dominik sta tornando quello di un tempo. "Certo non sono stato ancora da podio, anche per le condizioni della neve che si è sempre più velocizzata. Ma sono soddisfatto perché mi sono divertito sciando ed ho avuto belle sensazioni. Gara dopo gara andrà sempre meglio", ha assicurato convinto Paris.

Mentre è volato senza danni nelle reti Emanuele Buzzi, per l'Italia c'è poi più indietro Matteo Marsaglia 19/o in 2.05.79.

Giornata storta invece per Christof Innerhofer che, soffrendo il fondo morbido, ha chiuso solo in 2.07.47.

Così mentre domani le donne restano a Courchevel per il gigante da recuperare con Marta Bassino che vuole il terzo successo consecutivo, la coppa del mondo uomini comincia la lunga trasferta italiana con gare sino a fine anno. Venerdì e sabato ci saranno infatti il superG e la discesa di val Gardena. Poi si passa immediatamente nella vicina Alta Badia con domenica gigante e lunedì il primo slalom speciale della stagione.

Martedì sera 22 dicembre toccherà invece al classico slalom di Madonna di Campiglio. Dopo una brevissima pausa natalizia si chiuderà infine l'anno a Bormio con discesa e superG il 28 e 29 dicembre. (ANSA).