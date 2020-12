Serie A: Lazio-Verona, formazioni

"Trasferiamo l'euforia in campo". Simone Inzaghi è sempre stato bravo a sfruttare la proprietà transitiva dei suoi, e dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League chiede alla sua Lazio di mettere da parte la "gioia" e tornare a pensare all'ultimo tour de force di campionato che vedrà i biancocelesti in campo ogni tre giorni da qui a Natale. A partire dalla "complicata" sfida di domani sera all'Olimpico contro il Verona di Juric: "Sta facendo benissimo in campionato - dice Inzaghi dell'Hellas - il loro valore aggiunto è l'allenatore". Del resto, la Lazio arriva all'appuntamento dopo un giorno e mezzo di "meritato riposo" e il tecnico si aspetta domani un approccio diverso rispetto all'ultima uscita all'Olimpico in campionato contro l'Udinese: "Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto in Champions, abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i ragazzi, i tifosi e la società che ha lavorato duro con tutti noi, ma ora dopo questa grande gioia dobbiamo essere bravissimi a trasferire l'euforia sul campo. Il tempo è brevissimo per tutti gli appuntamenti, e domani ci attende una partita difficilissima".

Probabili formazioni di Lazio-Verona. Lazio (3-5-2): 25 Reina; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 S.Radu; 29 Lazzari, 21 S.Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 92 Akpa Akpro, 92 Fares; 20 Caicedo, 17 Immobile. (1 Strakosha, 71 Alia, 13 Armini, 14 Hoedt, 8 D.Anderson, 77 Marusic, 32 Cataldi, 18 Escalante, 10 Luis Alberto, 7 Pereira, 11 Correa, 65 Moro). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Akpa Akpro, Leiva. Indisponibili: Lulic, Muriqi, Patric. Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri; 27 Dawidowicz, 6 Lovato, 3 Dimarco; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 20 Zaccagni; 10 Di Carmine. (22 Berardi, 25 Pandur, 13 Udogie, 23 Magnani, 14 Ilic, 16 Terraciano, 18 Cancellieri, 36 Amione, 72 Danzi, 90 Colley, 9 Salcedo, 11 Favilli, 99 Bertini). All.: Juric. Squalificato: Ceccherini. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Cetin, Gunter, Kalinic, Vieira. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,65; 4,00; 5,00.