Serie A: Genoa-Juventus, formazioni

Lunga lista di assenti per Rolando Maran che ha convocato 23 giocatori, compreso il difensore Primavera Dumbravanu, per la sfida alla Juventus. Sono ben otto i giocatori indisponibili, Zappacosta, Cassata, Zapata, Marchetti, Biraschi, Badelj, Parigini e Criscito.

Mentre tornano a disposizione il portiere Perin, possibile partenza da titolare contro la squadra che ne detiene il cartellino e il centrocampista Melegoni. In settimana il tecnico ha perso Zapata e Marchetti infortunati a Firenze nel posticipo di lunedì scorso e Badelj alle prese con un affaticamento muscolare durante l'allenamento di ieri. Degli assenti Zappacosta e Criscito potrebbero ritrovare la panchina già nel prossimo turno contro il Milan, in programma mercoledì prossimo sempre al Ferraris.ù

Probabili formazioni di Genoa-Juventus. Genoa (4-4-2): 1 Perin; 18 Ghiglione, 5 Goldaniga, 13 Bani, 55 Masiello; 8 Lerager, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 88 Lu.Pellegrini; 61 Shomurodov, 9 Scamacca. (32 Paleari, 38 Zima, 16 Zajc, 27 Sturaro, 99 Czyborra, 24 Melegoni, 85 Behrami, 23 Destro, 37 Pjaca, 19 Pandev). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: Badelj. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Zappacosta, C.Zapata, Badelj, Parigini Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 13 Danilo, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 14 McKennie, 30 Bentancur, 44 Kulusevski; 7 Ronaldo, 9 Morata (77 Buffon, 37 Dragusin, 4 De Ligt, 39 Portanova, 5 Arthur, 25 Rabiot, 8 Ramsey, 38 Frabotta, 33 Bernardeschi, 34 Da Graca, 10 Dybala) All.: Pirlo. Squalificati: Pinsoglio. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Chiellini, Demiral. Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 10; 5,25; 1,30.