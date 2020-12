Koeman: 'Messi-CR7 show ma m'importa vincere'

Con 12 punti di ritardo rispetto alla capolista Atletico Madrid e reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Cadice nell'ultimo turno di Liga: è questa la delicatissima situazione che stanno vivendo i blaugrana alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. La formazione di Ronald Koeman in campionato si trova al nono posto ed è più vicina alla zona retrocessione che al quarto posto. "Le responsabilità sono sempre dell'allenatore - spiega il tecnico che, in caso di nuovo scivolone, potrebbe addirittura rischiare l'esonero - ma sono molto arrabbiato per gli ultimi gol che abbiamo subito: abbiamo analizzato le situazioni che ci hanno portati all'ultima sconfitta, dobbiamo rialzarci". Ed ecco qual è l'unico obiettivo per la gara contro i bianconeri di Andrea Pirlo: "Vogliamo vincere a tutti i costi per garantirci il primo posto nel girone". spiega Koeman, con il suo Barcellona che chiuderebbe in testa anche in caso di pareggio o di sconfitta con un solo gol di scarto, considerando lo 0-2 maturato all'Allianz Stadium. E, proprio rispetto all'andata, ci sarà un Cristiano Ronaldo in più, al primo confronto con la maglia della Juve contro l'eterno rivale argentino: "Dovremo difenderci bene e cercare di tenere il possesso, se hai la palla non corri pericoli - aggiunge il tecnico blaugrana - ma sicuramente ci divertiremo: CR7 e Messi sono due giocatori straordinari, sono i migliori degli ultimi 10-15 anni. E' difficile dire chi sia il migliore, bisogna soltanto fare loro i complimenti e godere delle loro giocate". Insieme al tecnico, in conferenza stampa ha parlato anche Philippe Coutinho: "Stiamo vivendo un processo di cambiamento, abbiamo bisogno di tempo e di pazienza - l'analisi dell'attaccante brasiliano - ma c'è voglia di cambiare il momento che stiamo attraversando: Veniamo da una sconfitta, perciò domani sarà molto importante e vogliamo vincere".