Serie A: Spezia-Lazio, formazioni

L'ennesimo test di maturità. Dopo il ko interno con l'Udinese e il successivo pareggio in casa del Borussia Dortmund in Champions League, Simone Inzaghi chiede alla sua Lazio una mentalità vincente anche in campionato. A partire dalla sfida di domani pomeriggio a Cesena contro lo Spezia, dove il tecnico biancocelste si aspetta dai suoi una reazione alla pari di quella offerta in Germania pochi sere fa: "Dobbiamo ritrovare le motivazioni in campionato. Voglio vedere la stessa determinazione vista in Champions", incalza il tecnico alla vigilia della sfida contro i liguri. "Italiano è un ottimo allenatore che ha dato un'impronta importante a una squadra che gioca un ottimo calcio, alternando fasi di pressing a fasi di possesso palla", prosegue Inzaghi, le cui attenzioni sono però rivolte esclusivamente alla tenuta psicologica dei suoi: "Stimoli? Per essere una grande squadra non si devono scegliere le partite ma si devono sempre avere le motivazioni alte. Testa e cuore devono essere allo Spezia", le parole del tecnico piacentino

Probabili formazioni di Spezia-Lazio.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 21 Ferrer, 19 Terzi, 28 Erlic, 20 S.Bastoni; 24 Estevez, 8 Ricci, 25 Maggiore; 11 Gyasi, 18 Nzola, 17 Farias. (12 Krapikas, 77 Rafael, 22 Chabot, 34 Ismajli, 5 Marchizza, 7 Sala, 4 Acampora, 16 Bartolomei, 27 Deiola, 6 Mora, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidato: Estevez. Indisponibili: Dell'Orco, Galabinov, Pobega, Ramos, Verde, Zoet. Lazio (3-5-2): 25 Reina; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 S.Radu; 29 Lazzari, 21 S.Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 7 Pereira, 17 Immobile. (1 Strakosha, 4 Patric, 13 Armini, 14 Hoedt, 96 Fares, 8 D. Anderson, 32 Cataldi, 16 Parolo, 18 Escalante, 92 Akpa Akpro, 11 Correa, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidato: Leiva. Indisponibili: Lulic, Muriqi. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 4,75; 3,75; 1,70.