Premier League: derby Tottenham-Arsenal

Due avversari scomodi per Tottenham e Liverpool, che proseguono il loro testa a testa. Sulla carta la sfida più prestigiosa è quella che attende i londinesi nel derby con l'Arsenal, in grave crisi. I Gunners hanno preso quattro punti in sei gare con quattro ko, favorito è Mourinho. Forse però troveranno più filo da torcere i Reds che devono ospitare una squadra in forma come i Wolves. Dopo il poker di Giroud il Chelsea non dovrebbe faticare col Leeds mentre rischia l'United, dopo il ko col Psg, perché affronta una delle sorprese, il West Ham. Più facili i compiti per City, Everton e Leicester.

Il quadro della 11/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE LIVE)

Aston Villa-Newcastle Rinviata

Burnley-Everton sabato ore 13:30

Manchester City-Fulham ore 16

West Ham-Manchester United ore 18:30

Chelsea-Leeds ore 21

West Bromwich-Crystal Palace domenica ore 13

Sheffield-Leicester ore 15:15

Tottenham-Arsenal ore 17:30

Liverpool-Wolverhampton ore 20:15

Brighton-Southampton lunedì ore 21