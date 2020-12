Champions League: Borussia Dortmund-Lazio

Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lazio, valida per la 5/a giornata del Girone F della Champions League e in programma domani alle 21 sul terreno del Signal Iduna Park di Dortmund (Germania).

Borussia Dortmund (4-2-3-1): 1 Burki; 2 Morey, 16 Akanji, 15 Hummels, 13 Guerreiro; 6 Delaney, 28 Witsel; 10 Hazard, 32 Reyna, 7 Sancho; 9 Haaland. (40 Drljaca, 35 Hitz, 14 Schultz, 26 Piszczek, 30 Passlack, 8 Dahoud, 11 Reus, 19 Brandt, 23 Can, 18 Moukoko). All.: Favre.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 14 Hoedt, 33 Acerbi; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 11 Correa, 17 Immobile. (25 Reina, 4 Patric, 13 Armini, 26 Radu, 29 Lazzari, 8 D.Anderson, 92 Akpa Akpro, 32 Cataldi, 18 Escalante, 16 Parolo, 7 Pereira, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).

Quote Snai: 1,63; 4,25; 5,00.