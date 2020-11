Morto Maradona, dall'abbraccio al Papa all'amore di Napoli - TUTTI I VIDEO

Addio a Diego Armando Maradona. Il 'più grande di sempre', come lo piange Napoli, è deceduto per una crisi cardiorespiratoria nella sua casa di Tigres, periferia di Buenos Aires. Era stato da poco dimesso da una clinica dopo un'operazione al cervello. 'È successo l'inevitabile', ha scritto il Clarin. Campione dai colpi irripetibili ma anche uomo fragile, Maradona è stato ricordato in tutto il mondo. 'Un giorno, spero, giocheremo insieme a calcio in cielo', ha detto Pelè. 'E' il nostro passato che se ne va', ha commentato Platini. Lutto nazionale di tre giorni in Argentina. L'Inghilterra rende onore a colui che fu considerato un vero nemico sportivo. Ai Mondiali del 1986 segnò un gol con la 'mano de Dios', in una partita vissuta come una rivincita della guerra della Falkland-Malvinas. Napoli sotto shock. La città commossa è scesa in piazza per ricordarlo.