Maradona: Pelè 'Giocheremo in cielo'

Il mondo del calcio e dello sport in genere in lutto per la morte di Diego Armando Maradona. "La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto". E' il commento del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. "Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera" scrive il ministro.

"E' il nostro passato che se ne va": è stato il primo commento di Michel Platini alla morte di Diego Armando Maradona ai microfoni della radio francese RTL.

"Un giorno, spero, giocheremo insieme a calcio in cielo", scrive Pele'. "Oggi una notizia triste - scrive O Rei sul suo profilo Instagram, commentando la morte del 'Pibe de Oro' - Io ho perso un caro amico, e il mondo ha perso una legggenda. C'e' molto di più da dire, ma per adesso possa Dio dare forza alla sua famiglia".

"Ciao Grande Diego. RIP". Con queste parole Bruno Conti sui propri social piange la morte del suo grande rivale in tante sfide fra Roma e Napoli e Italia e Argentina, come quella epica dei Mondiali del 1982 in cui l'azzurro divenne 'Marazico'. Conti non aveva mai nascosto di provare grande ammirazione per l'ex 'Pibe de Oro'.

"Di gran lunga il più grande giocatore della mia generazione e, verosimilmente, il più grande di tutti i tempi": Gary Linker, leggenda del calcio inglese che di Diego Maradona fu avversario nella celeberrima sfida con l'Argentina dei mondiali del 1986 segnata dal gol che il Pibe de Oro accreditò alla 'mano de Dios', come in una rivincita della ferita della guerra della Falkland-Malvinas, s'inchina all'uomo che per i sudditi di Sua Maestà è rimasto a lungo un nemico sportivo. E invoca anche lui la mano divina, ma con un senso oggi diverso, definitivo: "Spero che dopo una vita benedetta, ma travagliata - twitta commosso - egli trovi finalmente conforto nelle mani di Dio".

"RIP to legend Maradona": anche Usain Bolt ha voluto ricordare la figura di Diego Armando Maradona. Il campione giamaicano sui suoi profili social ha postato una foto che lo ritrae con l'argentino.

Un minuto di silenzio per Diego Armando Maradona sarà osservato stasera e domani prima degli incontri di Champions League e di Europa League. Lo ha deciso l'Uefa.