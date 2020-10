Tennis: Sonego va in finale a Vienna

Lorenzo Sonego si è qualificato per la finale del torneo Atp 'Erste Bank Open' di Vienna, in cui era entrato come 'lucky loser' (aveva perso nell'ultimo turno delle qualificazioni con lo sloveno Aljaz Bedene, ma è stato ripescato per i forfait di Schwartzman e de Minaur) battendo il britannico Daniel Evans per 6-3 6-4 nella semifinale di oggi.

In finale Sonego, che ieri aveva battuto il n.1 del mondo Novak Djokovic, affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che nell'altra semifinale ha prevalso sul sudafricano Kevin Anderson per abbandono dopo che il match era sul 6-4 4-1.