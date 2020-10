DIRETTA Serie A: in campo Bologna-Cagliari 1-1 LIVE

In campo Bologna-Cagliari 1-1 DIRETTA

Al 45' pt pareggia Barrow, servito da Soriano parte da sinistra si accentra e di destro infila all'incrocio.

Cagliari avanti a Bologna con la rete di Joao Pedro su assist di Sottil al 15'

Dieci anni senza successi a Bologna. E il Cagliari cerca proprio in Emilia la sua vera dimensione. "Andremo a giocarcela - ha spiegato il tecnico Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa della vigilia - perché vogliamo dare continuità al nostro lavoro, perché vogliamo stare o andare nella parte sinistra della classifica.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari. Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 23 Danilo, 14 Tomiyasu, 3 Hickey, 30 Schouten, 32 Svanberg, 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow, 24 Palacio. (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 4 Denswil, 6 Paz, 15 Mbaye, 33 Calabresi, 8 Dominguez, 18 Baldursson, 20 Kingsley, 55 Vignato, 10 Sansone). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Mbaye, Medel, Poli, Sansone, Santander, Skov Olsen. Cagliari (4-2-3-1): 28 Cragno, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 2 Godin, 22 Lykogiannis; 6 Rog, 8 Marin; 37 Ounas, 10 Joao Pedro, 18 Nandez; 99 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 15 Klavan, 44 Carboni, 24 Faragó, 19 Pisacane, 12 Caligara, 17 Tramoni, 21 Oliva, 33 Sottil, 20 Pereiro, 30 Pavoletti). All. Di Francesco Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Pinna, Ceppitelli, Luvumbo, Tripaldelli Arbitro: Fabbri di Ravenna Quote Snai: 1,85; 4,00; 3,70