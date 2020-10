Roma: riecco l'Europa, Fonseca "Farò il turn-over"

Young Boys Roma DIRETTA LIVE e FOTO dalle 18:55

Così alla vigilia

La vittoria contro il Benevento dà fiducia alla Roma in vista del match d'apertura del Girone A dell'Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys. La trasferta in terra elvetica, però, è solo il secondo match di un 'tour de force' che vedrà la squadra giallorossa giocare ogni tre giorni fino all'8 novembre. Per questo Fonseca è pronto a varare il turn-over. "Farò 5-6 cambi. Ho totale fiducia in tutti i 'miei' giocatori", ha dichiarato il tecnico portoghese. Il primo avvicendamento sarà tra i pali, con Pau Lopez designato portiere di coppa, mentre in difesa - complici le assenze di Mancini e Smalling - giocheranno Ibanez e Kumbulla al centro, con Bruno Peres a destra e Spinazzola (o Santon) a sinistra. In mezzo al campo è imprescindibile Veretout ma, questa volta, sarà accompagnato da Gonzalo Villar. Lo spagnolo, in conferenza stampa, è stato chiaro: "Mi sento più pronto rispetto alla passata stagione". E, su Pedro, risponde così: "E' come se avesse la mia età, sembra proprio così".

Per questo lo spagnolo ex Chelsea sarà in campo contro lo Young Boys, mentre riposeranno Pellegrini e Mkhitaryan, che lasceranno spazio a Cristante e Carles Perez. Staffetta anche in attacco tra Dzeko e Borja Mayoral. Insomma, un attestato di fiducia importante, quello di Fonseca, nei confronti delle seconde linee. L'obiettivo, però, resta sempre lo stesso come va ripetendo da settimane. "Con la società vogliamo costruire una Roma più forte. Siamo uniti e ripongo totale fiducia nei confronti della proprietà", ha detto l'allenatore dei giallorossi. I Friedkin, intanto, si augurano un esordio positivo in Europa League dopo quello scottante (3-0 a tavolino) in campionato e lo Young Boys sembra l'avversario giusto. Preoccupato, infatti, è Gerardo Seoane, tecnico degli svizzeri. "La Roma è una compagine da Champions. Dovremo dare il 100% ed essere fortunati, non avremo molte possibilità", ha detto in conferenza stampa.