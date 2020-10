Serie A: in campo Torino Cagliari 2-2, Spezia-Fiorentina 1-2 LIVE

In campo Torino Cagliari 2-2. Spezia-Fiorentina 1-2 LIVE. Nell'anticipo il Sassuolo ha vinto in rimonta a Bologna 4-3

I gol



Torino-Cagliari 2-2: al 5' del st, cross di Vojvoda, spizzata di Bonazzoli ad anticipare Zappa e conclusione vincente di Belotti

Spezia-Fiorentina 1-2: al 39' del pt, liscio di Caceres, Verde si invola in campo aperto e a tu per tu con Dragowski lo infila

Torino-Cagliari 1-2: al 19' del pt, Zappa serve Nandez in area, passaggio in mezzo per Simeone che controlla e trafigge Sirigu.

Torino-Cagliari 1-1: al 12' del pt, Walukiewicz prova a calciare, il suo tiro si trasforma in un assist per Joao Pedro, che insacca

Torino-Cagliari 1-0: al 3' del pt, Lukic entra in area e viene steso da Cragno, dal dischetto Belotti tira forte e supera Cragno

Spezia-Fiorentina 0-2: al 4' del pt, cross per Biraghi che arriva sul pallone prima di Sala e lo scaglia alle spalle di Provedel

Spezia-Fiorentina 0-1: al 2' del pt, calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la sfera arriva dalle parti di Pezzella che insacca