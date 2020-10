Sci: Bassino vince il gigante di Soelden, Brignone seconda

Trionfo azzurro nel gigante di cdm di Soelden: ha vinto Marta Bassino, 24 anni e secondo successo in carriera, in 2.19.69, mentre al secondo posto c'è Federica Brignone in 2.19.83. Terza la ceca Petra Vlhova in 2.20. 82.

Per l'Italia in classifica c'è poi Sofia Goggia, sesta con un ritardo di 2 secondi e 47 centesimi.

Domani a Soelden gigante uomini con l'Italia che non è tra le favorite. Gli azzurri schiereranno in particolare il veterano Manfred Moelgg, per la prima volta in gara dopo l'infortunio dello scorso gennaio ad Adelboden, e puntano sul trentino Luca De Aliprandini. Tra i favoriti ci saranno il francese Alexis Pinturault ed i norvegesi Aleksander Kilde - detentore della coppa del mondo - ed Henrik Kristoffersen.