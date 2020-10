Ligue1: apre Digione Rennes, Psg a Nimes

Il Psg ricomincia a macinare avversari dopo un inizio pessimo e dovrebbe fare il pieno stasera in casa del Nimes, ma è probabile una vetta solitaria del Rennes che non dovrebbe trovare difficoltà in casa del Digione. Il clou è però domenica sera tra due attuali protagoniste, Lilla e Lens. Arrancano Marsiglia e soprattutto Lione che avranno avversari diversi: il tonico Bordeaux e l'arrendevole Strasburgo.

Il quadro della settima giornata

Angers-Metz

Digione-Rennes

Lilla-Lens

Marsiglia-Bordeaux

Monaco-Montpellier

Nantes-Brest

Nimes-Paris SG

Reims-Lorient

St. Etienne-Nizza

Strasburgo-Lione