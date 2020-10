La Liga: il Siviglia a Granada, Barça a Getafe

Situazione interlocutoria in Liga con le 4 grandi che devono recuperare ma sono già le uniche imbattute. Impegni non complicati (in casa gioca solo il Real), i più seri sono per Siviglia e Barca a domicilio di Granada e Getafe. Interessante la sfida tra due squadre in buone condizioni come Betis e Real Sociedad.

Il quadro della sesta giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Alavés-Elche

Athletic-Levante

Celta Vigo-Atlético Madrid

Real Madrid-Cádice

Villarreal-València

Real Betis-Real Sociedad

Getafe-Barcellona

Eibar-Osasuna

Huesca-Real Valladolid

Granada-Siviglia