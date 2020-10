Ancelotti sfida Klopp, clou Everton-Liverpool

Ancelotti contro Klopp, l'emergente Calvert-Lewis contro il trio meraviglia Manè-Firmino-Salah. Il derby Everton-Liverpool infiamma la Premier ma il pensiero va alla città martoriata più di altre dal flagello Covid. Dopo lo choc per le scoppole rimediate da Liverpool e United, la Premier riprende con l'Everton di Ancelotti e l'Aston Villa (ma con una gara in meno) a punteggio pieno. Il calendario si diverte a disegnare un derby Everton-Liverpool mai cosi' importante ed equilibrato, banco di prova tosto e significativo per le ambizioni del secondo club di Liverpool. L'altro big match è City-Arsenal mentre l'United deve vincere a Newcastle, ma neanche questo potrebbe bastare a salvare la panchina di Solskjaer (potrebbe toccare a Pochettino). Chelsea e Tottenham favoriti su Southampton e West Ham mentre l'Aston Villa vuole continuare a sognare ospitando il volitivo Leeds di Bielsa.

Il quadro della quinta giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Everton-Liverpool ore 13:30

Chelsea-Southampton ore 16

Leicester-Aston Villa

Newcastle-Manchester United

Sheffield United-Fulham

West Bromwich-Burnley

Manchester City-Arsenal ore 18:30

Crystal Palace-Brighton domenica ore 15

Tottenham-West Ham ore 17:30

Leeds-Wolverhampton ore 21