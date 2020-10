Covid: 2 positivi, 89 del canottaggio in quarantena

L'intera spedizione azzurra del canottaggio agli Europei di Poznan è in quarantena domiciliare dopo la positività di due azzurri e altri due 'non negativi' con tampone rapido da valutare con il test sierologico. In tutto sono 89 persone tra atleti, tecnici e dirigenti, compresi i media al seguito dell'Italia. "Abbiamo due casi positivi - ha detto il presidente della federazione, Giuseppe Abbagnale al telefono all'Ansa - al rientro dagli Europei e tutto il gruppo è in isolamento. Ieri ho fatto il tampone anche io, sono negativo ma sto comunque facendo la quarantena di dieci giorni a casa".