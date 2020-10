DIRETTA Serie A : in campo Udinese Roma 0-0 LIVE

In campo Udinese-Roma 0-0 DIRETTA

Friulani con Musso, Becao, De Maio, Samir, Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan, Lasagna, Okaka.

Giallorossi con Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

I Friedkin vogliono essere vicino alla squadra e per questo non mancheranno alla terza partita stagionale della Roma. Dopo la trasferta del Bentegodi contro il Verona e la presenza all'Olimpico contro la Juventus, Dan e Ryan sono partiti questa mattina per Udine con un volo privato da Ciampino per raggiungere Dzeko e compagni che questa sera affronteranno gli uomini di Gotti.