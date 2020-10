Covid: altri tre casi positivi al Genoa

Aumentano i Covid positivi in casa Genoa. Come annunciato dalla società, anche i giocatori Petar Brlek e Miha Zajc e il collaboratore tecnico Walter Bressan sono risultati positivi ai tamponi effettuati ieri. "La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti - si legge nella nota -. L'attività al centro sportivo Signorini resta sospesa fino a lunedì".





Il consiglio direttivo della Lega di Serie A ha rinviato Genoa-Torino in programma sabato 3 ottobre a causa del focolaio covid nella squadra rossoblù. Anche l'attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss. "Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l'aria che c'è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano". In tutto i positivi al Genoa salgono dunque a 16, di cui 12 giocatori. "Il rinvio della gara era normale, siamo decimati, ma se non lo facevano chi scendeva in campo, io e Faggiano?". Lo ha detto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, commentando a Radio Kiss Kiss il rinvio della partita col Torino deciso dalla Lega di A, dopo il focolaio di casi di Covid nella sua squadra