Ligue1: Psg chiude a Reims, Lione a Lorient

La partenza ad handicap del Psg, flagellato dal covid, rende più interessante la Ligue 1. I parigini, in rimonta, chiudono il turno in casa del Reims mentre l'inedito scontro al vertice è quello tra St.Etienne e Rennes, solitarie in vetta dopo quattro turni. Monaco e Marsiglia hanno impegni non complicati in casa con Strasburgo e Metz, mentre il Lione prova a riscattare un opaco avvio giocando in casa del Lorient.

Il quadro della quinta giornata di Ligue1

Angers-Brest

Bordeaux-Nizza

Digione-Montpellier

Lilla-Nantes

Lorient-Lione

Marsiglia-Metz

Monaco-Strasburgo

Nimes-Lens

Reims-Paris SG

St. Etienne-Rennes