Pasticcio Diawara: si va verso 0-3 Roma

Il giudice sportivo di serie A si riunira' domani per decidere sulla prima giornata di campionato, e per la Roma si profila con ogni probabilita' uno 0-3 a tavolino nella partita di sabato sera al Bentegodi contro il Verona, dopo la mancata inclusione di Diawara nella lista dei 25: e' quanto emerge dai regolamenti sulle liste delle rose e dal precedente di Sassuolo-Pescara del 2016. La Roma aveva poi schierato il centrocampista, rimasto nella lista Under 22 come l'anno scorso, e ora attende il giudice sportiva, pronta a fare ricorso: nessun vantaggio, sara' la tesi difensiva, e' stato tratto dalla mancata inclusione di Diawara nella lista di 25, dove rimanevano 4 slot liberi per includere il giocatore.